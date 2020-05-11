紓困之亂意外引爆中央、地方意見不合，針對新北市日前把近萬件的申請資料一口氣全丟給衛福部，要中央審一事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，昨天已與新北市長侯友宜通過電話，並將9千多件申請件送回，讓新北市要收回去自審，中央一切配合，「回歸原來行政流程是一件對的事情」。

陳時中說，紓困上路確實是有點倉促，有些單位抱怨沒有收到公文，事實上是有，「只是是半夜收到公文」，主要因為需要及時雨的人，大家都急著要讓他們能夠拿到這樣的錢，才忽略到這些人的資料不易收集完全。

陳時中再度強調，第一天、第一時間即已代表政府，對基層第一線人員表達他的謝意跟歉意，也希望大家一起努力度過困難情況，目標只有一個，讓這些需要幫助的人能得到幫助。至於新北市「願意把責任擔下來，我們也很感謝」。

陳時中表示，他昨已與侯友宜通過電話，雙方都知道，衛福部日前從新北市收了9千3百件申請案，資料鍵入6千多件，但這種來來回回很花時間，其實沒有必要，如今新北市要收回自審，中央一切配合，回歸原來行政流程，是一件對的事情。

陳時中說，已經將9千多件申請案都送回去，並指出，衛福部已經key in在網路上就可以來審了，公開的網路上全國大家都用一樣的網路，鍵入後大家都可以審，衛福部也查好勞保資料，應該會比較容易來做。同時中央也建立一個平台，地方政府有問題可以提出，中央在上面統一解釋後全國都可以看到了解。

(中時 )