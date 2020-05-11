日本國土交通省和海運業界，正在推動海運的環保革命，研發不會排放二氧化破的船舶推進系統，比如氫氨類的新一代燃料電池，力爭到2028年實現商業航運。

共同社報導，目前的海運船舶，主要都是使用燃油發動機，也就是使用柴油等化石燃料。據國際海事組織（IMO）的調查，截至2012年，國際海運產生的二氧化碳排放量約為8億噸，佔全球總碳排的2%。

IMO在2018年提出，「2050年海運排放量減少50%以上」，並且「本世紀內儘早實現零碳排目標」，對此，日本有意主導這個工作。

日本將研究方向放在燃料電池，主要是氫燃料電池與氨燃料電池實用化，並且希望到2024年，開發出專用的發動機、渦輪和燃料箱，然後在2026年，於日本港口內的船舶，進行實際驗證。

另一個研發目標是在船上搭載「二氧化碳回收裝置」，該裝置是在以液化天然氣（LNG）為燃料的船舶，天然氣雖然燃燒後也會有二氧化碳，但是相對排放量比柴油發動機來的少。回收裝置是利用化學物質，吸收排出的二氧化碳，形成化合物的形態存放在船上，到港口時再卸下，交由專門的處理單位來後後續處理。

此外，日本也研究LNG燃料與風力推進系統的混合動力船舶。

(中時電子報)