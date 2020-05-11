拼紓困，中信銀不落人後。中信金控11日下午舉行線上法說會，中信金控財務長邱雅玲公布新冠肺炎疫情相關紓困措施的辦理情況，其中5月4日開辦勞工紓困貸款僅7日申請案件量就逾11萬件！「銀行同仁在母親節都還要進來加班，但90％以上案件已導流到線上辦理，所以分行還可應付過來。」

邱雅玲指出，主管機關針對紓困案的統計資料有限定範圍，若按主管機關定義，針對政府紓困案件中信銀在民營銀行當中，申請件數排行是第三名，但很多部份是未納入計算的，中信銀都相當積極。

邱雅玲指出，像是勞動部的勞工紓困貸款5月4日啟動以來，至5月11日詢問與申請踴躍，「到今天早上申請超過11萬件」，另外，信用卡本息緩繳也不算在主管機關統計中，但中信銀行是全國最大的信用卡流通卡行，已經受理將近3,000件的本息緩繳申請案，房貸、信貸加碼降息案件也有500件。

邱雅玲指出，疫情之下客戶行為也有改變，像信用卡刷卡量2020年第一季在旅遊部份就衰退五成，在醫療藥妝、外送美食平台、電商電視購物、量販超市則有成長，成長率最高是外送平台，因基期低呈現倍數成長，另外，醫療藥妝成長2成，而ATM、行動銀行、網路銀行等自動化通路交易第一季交易量已占全行交易量92.5％。

在防疫措施方面，邱雅玲指出，中信金控從3月9日開始實施異地備援，有1000多人（約全行人員的10％）分屬13地辦公，目前沒有提早回歸計劃，要看中央疫情指揮中心解禁狀況再辦理。中信金也擬有居家辦公計劃，但沒有真正實施，要看疫情發展情況，在台灣的居家辦公計劃也是1,000多人占總人數14％，也有高階主管、董事會備援，二班輪流，即有現場、視訊方式避免面對面辦公。

(工商 )