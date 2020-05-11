中國人民銀行11日公布數據顯示，4月份人民幣貸款增加1.7兆元，明顯高於市場預期；同期廣義貨幣供應量（M2）年增11.1％，亦高於預期。

人行公佈，4月份人民幣貸款增加1.7兆元，較去年同期多增6,818億元。分部門看，住戶部門貸款增加6,669億元，其中，短期貸款增加2,280億元，中長期貸款增加4,389億元；企（事）業單位貸款增加9,563億元，其中，短期貸款減少62億元，中長期貸款增加5,547億元，票據融資增加3,910億元；非銀行業金融機構貸款增加404億元。

4月末人民幣貸款餘額161.91兆元，年增13.1％，增速比上月末高0.4個百分點，比上年同期低0.4個百分點。

人行並公布，4月末，廣義貨幣（M2）餘額209.35兆元，年增11.1％，增速分別比上月末和上年同期高1個和2.6個百分點；狹義貨幣（M1）餘額57.02兆元，年增長5.5％，增速分別比上月末和上年同期高0.5個和2.6個百分點；流通中貨幣（M0）餘額8.15兆元，年增長10.2％。當月淨回籠現金1,537億元。

(工商 )