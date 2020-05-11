體質不錯，但每天交易量卻只有50張、100張的「僵屍股」，未來可能會活過來。新上任的證期局局長張振山11日表示，目前正由證交所在研議規劃台股「造市者」機制，將由券商針對需要活絡的個股，擔任應買、應賣角色，希望「把流動性差或幾乎快沒有（交易量）的（個股），熱起來」。

金管會主委顧立雄11日在回應立委羅明才質詢時表示，張振山是從金管會前身、財政部時期就負責主管資本市場，是非常優秀的公務員，而且在布達前的周末，張振山在得知自己升任證期局長後，馬上從口袋中掏出一張列明未來證期局推動政策的紙，顧立雄稱讚「非常有心」。

張振山亦在回應羅明才詢問上任後最想推動的三件事，一是因為新冠肺炎疫情，很多企業籌資困難，所以他升任證期局長後第一目標，即是提升直接金融，讓資本市場籌資工具更方便，二是上市櫃公司品質很重要，質比量重要，要落實公司治理，第三監理第一道防線即專家，如會計師、律師等專家意見與作為很重要，將來希望強化專家功能。

對於羅明才提到的僵屍股問題，張振山亦回答，目前已有不具流動性股票下市機制，整個資本市場不管是僵屍股或其他構面，會整體檢視，針對相關機制可再檢討，以因應市場及國際發展。

張振山會後表示，目前期貨市場有造市機制，但台股還沒有，會請券商出任台股造市者的角色，證交所會匡列出一些需要活絡的股票標準，即找出交易目標，再看券商希望有哪些獎勵機制才願意出任造市者，之後就是由券商作為一些交易量低或幾乎沒有交易量股票的造市者，將這些股票重新炒熱。

另外，對於5月4日甫退休的前證期局長王詠心，顧立雄則公開稱讚她「非常優秀」，早在一年前就申請退休，被他一直慰留到今年，顧立雄表示，王詠心協助他共同面對美股前所未見的波動、共同完成股市逐筆交易、期貨動態價格調整機制、STO（證券代幣）管理規劃、及第三季要上路的盤中零股交易，都是在她手中完成。

(工商 )