紅心辣椒違反重訊申報規定遭處違約金3萬元 16:102020/05/11 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（11）日針對紅心辣椒娛樂科技公司（4946）違反重大訊息申報規定處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，紅心辣椒娛樂科技公司109年3月24日董事會決議，降低對重要子公司碩辣椒股份有限公司持股累積達百分之十以上，屬處理程序第4條第1項第51款所稱重大訊息，惟該公司未依處理程序第6條規定期限發布重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。 (工商 ) #碩辣椒 #紅心辣椒 #櫃買中心 #重大訊息 #申報 也許您會感興趣 推薦閱讀 債券市場宣導說明會 今開講 04:102020/05/07 證券．權證 《店頭市場》熱映、樂斯科今起預收款券 08:182020/05/07 財經 櫃買109年度債券市場宣導說明會今日線上開講 10:482020/05/07 財經 證交所：Q1財報5／15前公告 04:102020/05/08 證券．權證 《店頭市場》榮群、富堡 8日起預收款券 08:062020/05/08 財經 報稅冒出海外所得670萬 國稅局揭背後真相 17:312020/05/08 生活 櫃買中心「送防疫購物金」徵答活動 逾2千人參加 17:302020/05/08 財經 FH中國信用債ETF自5/27起終止櫃檯買賣 17:412020/05/08 財經 劍青檢改質疑司改會 違反遊說法 04:102020/05/09 社會新聞 富櫃200有獎徵答 參加踴躍 04:102020/05/11 證券．權證 財經熱門新聞 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 華為財務職位砍千人 任正非氣炸：不知誰幹的 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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