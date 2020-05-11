櫃買中心今（11）日針對紅心辣椒娛樂科技公司（4946）違反重大訊息申報規定處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，紅心辣椒娛樂科技公司109年3月24日董事會決議，降低對重要子公司碩辣椒股份有限公司持股累積達百分之十以上，屬處理程序第4條第1項第51款所稱重大訊息，惟該公司未依處理程序第6條規定期限發布重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。

(工商 )

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