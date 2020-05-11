中視、三立外景實境節目《綜藝玩很大》，上周末連續二天收視開紅盤，位居同時段冠軍，三立都會台15到44歲平均收視2.2，中視更拿下2.64的好成績，日前請到「忠實玩粉」楊丞琳首次加入。遇到初戀女友楊丞琳，黃鴻升（小鬼）異於反常的緊張結巴，光是開頭介紹出場就NG好幾次，連一旁路過的林柏昇（KID）都說：「你到底在緊張什麼？」

楊丞琳也覺得小鬼反應真的慢半拍，自己佯裝工作人員在他旁邊打轉，他都不知道，玩遊戲時也常在旁為他著急。她當起紅隊工作人員，本以為可以輕鬆沒壓力，沒想到遊戲正式開始後超投入，一直氣別人也氣自己，中間有出錯的地方覺得很不甘心，看到隊友闖關太慢也會在旁急跳腳，當她自責時，好姊妹張棋惠、黃小柔以及工作人員都不斷安慰她，叫她放輕鬆，讓她體會到：「心理素質要超強，才能在這節目生存下去。」

楊丞琳投入遊戲。（三立提供）

楊丞琳當初要上節目只有一個條件，一定要安排住宿過夜，笑稱想體驗《玩很大》完整過程，休想一天就把她打發走，之前都是在電視看大家穿健康拖鞋玩遊戲，當時想說「幹嘛不走」，直到自己親自穿上後，才知道根本寸步難行，更別說跳起來了，讓她當場懺悔並假呼自己巴掌，「我真是非常不應該。」笑翻全場。

問楊丞琳最想跟誰同隊，她私心選小鬼，但為了贏會選KID，「小鬼從高中以來天生印堂黑、比較衰，給他時間，他一定會把事情做好，但運氣這種事，沒辦法控制，加上我的手氣也不好。」為隊友好兩人不應該同隊，而且太熟自己可能會不客氣開罵。

(中時 )