天氣越來越熱，讓人忍不住來杯清涼手搖飲，但高雄有一名居家檢疫男子6天內竟然喝了25杯重量杯手搖飲，加上太無聊，竟把從機場買回來的2瓶一公升的高粱酒都喝掉，結果去上廁所突然發現竟然有血尿現象，嚇得他趕緊透過視訊求醫，經診斷才得知原來是男子攝取水量太多，又因喝醉沒去上廁所，導致膀胱出問題才會出現血尿。

一名居家檢疫男子因天氣熱，6天內就狂灌了25杯的重量杯手搖飲，又因為居家檢疫無聊，在家中把2瓶一公升的高粱酒都喝掉，某天上廁所時，發現有血尿，但因居家檢疫關係，只能請家人到泌尿科，讓醫生透過視訊看診。

泌尿科醫師李嘉文表示，男子短短6天就喝了25杯重量杯手搖飲，又加上2000cc高粱酒，等於6天狂灌27公升液體，平均一天攝取水量有4500CC，是正常人的2倍量。

李嘉文認為，男子會出現血尿除了因喝下太多飲料外，又喝下利尿的酒，之後又醉倒沒辦法起來上廁所，導致膀胱脹破。醫師也呼籲，就算天氣再熱，飲料的攝取量也不能過多，還是喝水最健康。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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(中時電子報)