經濟部於4月1日推動的「零售業上架電商服務推動計畫」，一個多月來，陸續有483家零售業者提出申請。有可能因為門檻太高或申請過程冗長，導致在上周五（5/8）止，通過申請補助的零售業依舊「掛蛋」。

不料才過了一個假日，今日（5/11）就有126家零售業已被公告通過核定、可領到補助；目前尚有357家零售業者正在申請中。因為總經費高達1億元，倘若扣除正在申請中的357家業者、共可領到的3,570萬元。也就是說，目前還有5,210萬元預算正在等待其它零售業來申請。

此項「零售業上架電商服務推動計畫」共編列總經費1億元，提供每家零售業10萬元的補助金額，預計補助1,000家零售業。這些零售業必須是合法登記且有實體店面營運，且需與電商平台簽訂3至6個月的合約，並上架10項以上商品，才可享有補助、完成轉型。

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(中時電子報)