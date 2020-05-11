海軍爆疫情後 五六月遠洋漁船2、3千人將返國 16:132020/05/11 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍艦隊爆發新冠肺炎疫情，5、6月又將會有2、3000人的遠洋漁船將返國。（示意圖，本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼海軍敦睦支隊爆發群聚感染後，遠洋漁船的相關防疫就受到外界關注，中央流行疫情指揮中心今指出，根據過往經驗，每逢五、六月都會有兩大波遠洋漁船返國，估計會有兩至三千名船員，目前已與船公司、船商進行聯繫，並與漁業署做規劃落實一人一室的隔離檢疫。 副指揮官陳宗彥表示，遠洋漁船的居家檢疫有兩部分，分別是陸上以及船上，陸上會安排到防疫旅館，船上的也要落實一人一室，且船員下船時在外站港口就要進行自我健康管理，但有關貨運航線的部分因部分航線問題未必會回到國內，這部分就可以解除。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #covid-19 #新型冠狀病毒 #遠洋 #漁船 #海軍 #返國 #船員 #隔離 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 新增1境外 首見防疫旅館住客確診 04:102020/05/07 生活新聞 3大超模慶祝母親節 1對1直播私密對談 12:022020/05/07 時尚 發大財漁船下水 韓參香發爐 04:102020/05/08 地方新聞 海軍1年4起男女醜聞 再讓紀德艦背上「海上摩鐵」汙名 10:452020/05/08 社會 失聯女移工投案後病倒 移民署助就醫後康復返國 16:102020/05/08 生活 軍聞集錦》陸轟20準備好 傳珠海航展亮相 06:002020/05/09 軍事 洋基小聯盟「超前部署」列11項規定未來有望開放進場 15:172020/05/09 體育 NBA》老刺客被夢幻隊刷掉 海軍上將嗆活該 09:012020/05/10 體育 法網閉門進行？ 官方考量各種選擇 18:012020/05/10 體育 中職》統一獅主場僅售6成 萊恩返一軍催票 15:132020/05/11 體育 生活熱門新聞 好市多結帳2瓶牛奶 身後大媽「吐一句」...他越想越不對勁 - 生活 胖老爹炸雞退燒了？現況曝光：令人超意外 - 生活 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 夫妻同染疫 張上淳揭40歲男死亡關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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