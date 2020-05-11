繼海軍敦睦支隊爆發群聚感染後，遠洋漁船的相關防疫就受到外界關注，中央流行疫情指揮中心今指出，根據過往經驗，每逢五、六月都會有兩大波遠洋漁船返國，估計會有兩至三千名船員，目前已與船公司、船商進行聯繫，並與漁業署做規劃落實一人一室的隔離檢疫。

副指揮官陳宗彥表示，遠洋漁船的居家檢疫有兩部分，分別是陸上以及船上，陸上會安排到防疫旅館，船上的也要落實一人一室，且船員下船時在外站港口就要進行自我健康管理，但有關貨運航線的部分因部分航線問題未必會回到國內，這部分就可以解除。

(中時 )