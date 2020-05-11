台灣疫情連續4天確診加零，連續29天沒有本土病例，但今天卻新增1死，為案197的49歲男性，本身不但沒有慢性病，其同樣確診的太太案202，兩人從美國入境後一起發病，但太太早在4月10日即解除隔離，先生卻不治，指揮中心認為長期使用葉克膜引發併發症也是原因之一。

案197為國內第7例死亡。指揮中心表示，案197本身無慢性病史，3月19日發病、3月21日就醫、3月24日確診，入院時無肺炎，收治一般隔離病房，3月28日因呼吸喘轉至加護病房隔離，使用葉克膜治療，後續因多重器官衰竭，不幸於5月10日病逝。

中央流行疫情指揮中心召集人張上淳表示，案197是先前對外報告僅剩兩例使用葉克膜者，兩人分處不同醫院，都有很好的醫療團隊在照顧，其中1人已經順利脫離葉克膜，不幸的是，案197由於用葉克膜時間已經很久，相關併發症陸續發生，包括敗血性休克、多重器官衰竭。

由於案197非老年人，也沒有慢性病，為何病情急轉直下？張上淳強調，仍與病毒引發疾病特性有關，體內細胞激素風暴也可能是原因之一，這才導致肺炎嚴重，連呼吸器都沒用，得仰賴葉克膜，但遺憾的是，儘管中間一度呼吸、血氧狀態有改善，但最終仍因使用葉克膜時間過久，引發高死亡率的併發症，沒有撐過來。

張上淳說，使用葉克膜的主要目的，是希望病人能撐過危急期，但如果時間過長，個案確實都有遇上併發症，在醫療上都是很高的死亡率，這是很可惜的事情，對此，指揮中心感到很遺憾，但醫療團隊都非常努力，在穿著多重防備下照顧十分辛苦。

至於與案197同時發病的太太案202，張上淳表示，人很早就順利出院，4月10日同意解除隔離，4月11日已出院，而這兩人其實是同時感染、同時發病，推估病毒也應該是同一病毒，生死之別，與疾病特性大有關係。

(中時 )