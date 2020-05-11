桃親子館519解封 校園6月開放

疫情趨緩，各縣市紛紛解禁，桃園市長鄭文燦11日在防疫會議中宣布，6月1日一口氣開放校園戶外場地、市民活動中心、社區大學、樂齡學習中心和社福館，親子館更提前到下周一、5月19日開放，但酒店和舞廳因未達防疫標準，仍不開放營業。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市分階段解封，5月1日率先針對親子館的玩具跟圖書開放外借，19日全面採實名制開放入館，但親子課程及講座等研習活動仍暫停，館內也採流量管制。

校園的戶外場地，6月1日起開放市民運動和民間租借辦活動，使用者都必須符合防疫規範，學校裡面的室內空間，則維持不借用到7月14日學期結束，但社區大學、樂齡學習中心因與學校有長期契約，也將從6月1日開始恢復上課。

鄭文燦提到，6月1日是基準點，包括市民活動中心、社福館等也都一併開放使用，但是不能夠有共食、共餐、或卡拉OK、甚至辦桌等活動，在防疫前提下，讓民眾有限度的使用市民活動的場館。志工活動、社區活動、社團活動等，都會依照防疫需要，研議在達標之後，於7月1日開始陸續開放。

至於中央流行疫情指揮中心日前宣布，各縣市政府可有條件開放酒店、舞廳營業，桃園市長鄭文燦對此表示，各地方政府的主流意見認為，中央的防疫規範明列實名制、室內社交距離1公尺等規範，目前酒店跟舞廳並未達標準，桃園市仍暫時不予開放營業，將來若中央疫情指揮中心有放寬防疫規範，桃園市會依照新的規範來執行，「室內1公尺距離和實名制，要2個同時執行並不容易！」未來防疫規範有所調整時，才會評估酒店跟舞廳復業可行性。

(中時 )