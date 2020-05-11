農藥檢驗不合格品項當場銷毀。（北市市場處提供／譚宇哲台北傳真）

農藥檢驗不合格品項當場銷毀。（北市市場處提供／譚宇哲台北傳真）

台北農產公司導入新式檢驗技術，以化學質譜快檢方式，抽檢批發市場農產品，加強檢驗農藥精準度，今年4月共抽驗690件蔬果產品，其中27件不合格，不合格率3.04％，供應人分別來自高雄市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、雲林縣及台南市，皆令其停止供應。

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北農表示，已通知不合格供貨農民停止供應10天，若有第二次違規，將停止供應一個月，第三次違規將廢止供應人資格。

北市市場處表示，蔬果農藥殘留應由產地源頭即開始管控，全台產地於採收前即應由在地農政單位先行抽驗，至集貨場所仍應由在地農會及合作社場進行自主管控，運送到消費地批發市場時，再由市場再進行抽驗，層層把關才能使民眾享用新鮮安全蔬果。

北市第一、第二果菜市場在批發交易之前必須先抽檢，若有殘留農藥含量不符合「農藥殘留容許量標準」者，則禁止交易，防止流入學校、團膳及市場；衛生局也會抽檢已進入市場各通路食材，從源頭與通路雙層把關。

台北漁產公司也針對進場魚貨添加物進行檢驗，共計抽驗475件水產品，檢驗結果均符合規定。

(中時 )