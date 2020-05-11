中信金(2891)今舉行線上法說會，中信金財務最高主管暨發言人邱雅玲表示，若以今年FED降息6碼，台灣央行降息1碼來評估，今年中信銀全年的淨利差(NIM)將會下滑7~8個基本點，若以去年NIM 1.5%為基礎，今年全年的NIM約會在1.42%~1.43%左右。此外，中信金日前董事會通過發行450億元無擔保普通公司債，其中有100億元為次順位債，350億元為主順位債；次順位債可充當資本，以因應未來疫情的不確定發展；至於主順位債的發行，是著眼於利率相對低檔，中信金以較低利率鎖定長期資金成本。

邱雅玲表示，美國FED降息1碼對中信銀NIM的影響約1個BP，而台灣央行降息1碼對中信銀的影響為4個BP；今年以來FED及台灣央行降息對中信銀的影響約10個BP，若扣除第一季後，全年對中信銀影響約7~8個基本點。

此外，邱雅玲也說明，中信金的海外策略以重點區如香港、中國和東南亞區為主，新加坡是東南亞的海外策略發展重點。新加坡分行的放款金額已達1000餘億元新台幣，該分行人數也倍增達200餘人。也因為新加坡過去5年快速成長，近幾年的幾個壞帳案件都和景氣相關，今年也不例外，今年新加坡石油巨擘興隆集團聲請破產保護，因油價變動所致。所以，類似興隆集團案，是成為區域化銀行過程中，跟著景氣脈動所會遇到的情況。往年中信銀海外獲利占整體約30~40%，今年約在3成左右，興隆案可能會使今年的海外獲利貢獻占比降到2成多。興隆案曝險金額9000萬美金，已委託律師跟銀行團協商，就集團子公司淨值及個人資產和保證進行協商，初步估計，上述占銀行團欠款一半左右，中信銀預計第二季底備抵提列會到50%，之後看協商進度逐季提列，最壞打算今年全部提完。

(時報資訊)