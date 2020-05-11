新冠肺炎全球蔓延，南韓一度成為全亞洲確診人數最多的國家，當時知名宗教團體群聚感染引發重大危機，直到近日南韓疫情才漸趨緩解，沒想到首爾又爆大規模群聚感染，「超級感染者」在梨泰院跑趴，且有超知名線上女團偶像同場，今女星身分被爆出，竟是KARA隊長朴奎利，公司也出面回應。

南韓疫情再度出現破口，首爾爆出大規模確診，追溯源頭發現「超級感染者」為29歲A男，確診前兩天在知名鬧區梨泰院夜店狂歡跑趴，去了5間夜店，匡列接觸者高達2千人，目前梨泰院事件因群聚確診的已有54人之多，也因A男期間去過Gay Bar，讓許多在場者不敢誠實疫調，有超過1300人尚未取得聯繫，南韓政府與民眾都為這情況感到非常緊張。

據《wikitree》報導，在「超級感染者」所前往的同志夜店，當晚就有高達500個客人聚集，且有知名偶像在其中，當時報導就暗示這位明星的身分，「相當知名且還活躍」，隨即有目擊者爆料，當晚看見的，正是韓流女團KARA隊長朴奎利，甚至提供了目擊短片。

影片中，朴奎利聽到夜店放送KARA的音樂，跟著跳出正確的舞步，而她置身滿是人潮的舞池中開心熱舞，穿得火辣且沒戴口罩，非常危險，而朴奎利在疫情爆發初期，曾捐1萬片口罩給前線醫護人員，受到讚揚，如今卻被發現在疫情期間趴趴走，輿論風向因此大轉彎，對朴奎利從讚聲變罵聲，而稍早她承認有去，對自己沒保持社交距離致歉，但反駁未戴口罩一事，表示之後也主動進行篩檢，結果為陰性，目前在家自主隔離中。

她表示沒遵守該遵守的規範，現正深刻反省，而經紀公司也發道歉聲明，「以這樣不好的事情讓大家費心，感到十分抱歉，現在朴奎利正在反省」。

(中時電子報)