飯店業持續端好康，台北亞都麗緻大飯店以初夏遊台北，以您入住、我請客的議題概念延伸，推出「住宿3999贈宿饗3999回饋券」優惠專案，結合餐飲與住房的資源優勢，贈送總價值NT$ 3,000餐飲抵用券，在住宿期間歡迎邀請一位非住宿友人同享餐飲優惠，此優惠專案至8月31日，每日限量5間。

初夏出遊台北城，「住宿3999贈宿饗3999回饋券」的專案內容包含：卓越客房雙人入住1晚、住宿期間贈送市價NT$1,000的餐飲抵用券(共3張)，每人每次限用1張，以及次回入住享NT$999優惠體驗金額入住卓越客房一晚。

亞都表示，迎接台北初夏驚喜，暑假旺季尚未來臨之前，每房NT$ 3,999，很適合隨時可北上出發的雙人旅遊，每房NT$ 1,000餐飲抵用券(共3張)，可任選充滿法國美好年代的巴賽麗廳、米其林杭饌天香樓、國內法式Fine Dining 領航者巴黎廳1930 x高山英紀，更歡迎您邀請非入住的一位好友一同前往用餐，3位成行即可享全數折抵NT$3,000優惠券(若為僅入住雙人前往餐廳用餐，即至多折抵NT$ 2,000)。

亞都表示，專案內贈送的NT$ 999 卓越客房住宿優惠體驗券，於9月30日前再次入住，即可享不到千元的超值優惠。卓越客房為全新裝修，並領先亞洲飯店導入I pad智能房控系統，透過一指輕觸即可輕鬆操控房內燈光與空調，新聞資訊與週邊交通景點，讓您台北夏日旅途更精彩。

(中時 )