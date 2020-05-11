病毒日新月異，醫師需具備更多跨領域知能應對，國立中山大學與高雄榮民總醫院簽署策略聯盟合作協議書，高榮將成為中山主要教學醫院，未來也將聯手抗疫，若大規模傳染病發生時，可協助提供高屏澎東第一線醫療人力與最新醫學科研技術，守護民眾健康。

中山大學除於109學年度新設「生技醫藥研究所」與「精準醫學研究所」，更積極申設籌備「學士後醫學系」，未來若申請獲准，每年將提供中山學士後醫學系三、四年級足額實習醫學生至該院臨床實習。兩校將共同指導碩、博士生，設立合作協議小組，齊力推動新學程或新系所，培育全人照護公費醫學生。

中山大學校長鄭英耀表示，醫護人員巡防感染風險是一大考驗，中山大學電機系打造全球第一套「非接觸式生理感測系統」，可隔空、遠距偵測患者的呼吸、心跳及體溫。此外，「毒藥物暨生醫快篩研究中心」研發的雷射大氣質譜儀，已成功應用在臨床急診毒物醫療，未來可協助快篩。全亞洲唯一的「氣膠科學研究中心」更投入冠狀病毒透過PM2.5傳播、誘發疾病的成因與解方。

高雄榮民總醫院院長林曜祥表示，高榮是南部唯一的公立醫學中心，連續多年榮獲高齡醫學典範獎。期待雙方合作後，協助解決原住民、離島及偏鄉醫師不足的問題。

(中時 )