疫情衝轉淡，迎來大型過濾訂單，旭然國際（4556）今年4月營收5,330萬元，年增約25％，創歷年單月營收次高記錄，由於UV紫外線殺菌過濾產品銷售放量，加上半導體暨電子等產業主要客戶，保持良好備貨需求，整體訂單能見度仍保持3個月水準。

旭然11日除了公布4月營收，董事會也通過今年第一季財報，第一季合併營收約1.14億元，每股盈餘0.08元，跟去年同期的0.09元，小幅下跌，旭然指出，主要是今年面臨疫情停工干擾，訂單遞延出貨的影響，不過，由於有效持續拓展亞洲、美國地區銷售表現，調配兩岸地區生產基地訂單出貨排程，首季營運表現尚稱持穩。

旭然表示，2020年4月合併營收5,330萬元，創下歷年單月營收次高記錄，並比去年同期的4,279萬元，年增約25％，主要受惠半導體產業主要客戶加大訂單備貨力道、以及大型過濾訂單出貨貢獻挹注。

展望2020年第二季，旭然指出，將持續佈局多元產業領域銷售、UV紫外線殺菌過濾產品銷售，並與半導體暨電子、食品飲料、以及化學等產業主要客戶，保持良好備貨需求，整體訂單能見度仍保持3個月水準，挹注整體營運成長動能。

(工商 )