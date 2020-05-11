中央流行疫情指揮中心今天宣布婚宴會館解禁，表示兩百五十人以下室內空間可舉辦集會活動，同時針對餐廳業者提出消費者實名制的概念，指揮官陳時中表示，實名制因牽涉到個人資料，所以要謹慎，在與資安單位作聯絡，怎樣是最適合的資料填寫而不妨礙個人的隱私。目前先試辦來看有什麼樣的程序上的困難，後續會用獎勵的方式，用樂活防疫餐廳的標章，來鼓勵有做到的都有這樣的標示，讓民眾在用餐時可以了解這種情況。

(中時 )