餐廳業提消費者實名制 陳時中：牽涉個資要謹慎 16:202020/05/11 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中。(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今天宣布婚宴會館解禁，表示兩百五十人以下室內空間可舉辦集會活動，同時針對餐廳業者提出消費者實名制的概念，指揮官陳時中表示，實名制因牽涉到個人資料，所以要謹慎，在與資安單位作聯絡，怎樣是最適合的資料填寫而不妨礙個人的隱私。目前先試辦來看有什麼樣的程序上的困難，後續會用獎勵的方式，用樂活防疫餐廳的標章，來鼓勵有做到的都有這樣的標示，讓民眾在用餐時可以了解這種情況。 (中時 ) #實名制 #餐廳業 #消費者 #陳時中 #個資 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情趨緩 陳時中宣布3大鬆綁 04:102020/05/07 財經要聞 台灣防疫 陳時中自認「3件事」有缺失 09:502020/05/07 政治 宅在家慶祝母親節 萬事達卡有一套 18:372020/05/07 生活 蘇揆親為紓困道歉 網見「他」出現反更怒了！ 18:582020/05/07 生活 肥料實名制難滿足農民需求 謝衣鳳批剝奪農民自主權 19:352020/05/07 政治 防疫百日陳時中認了 坦承這事沒處理好「差點成防疫破口」 00:092020/05/08 生活 防疫自評 陳時中坦言3缺失 04:102020/05/08 政治要聞 指揮官陳時中開球秀 14家外媒見證 06:302020/05/08 體育 《科技》無框行動進軍1年 端「更有感」回饋 16:322020/05/08 財經 中職》陳時中登英文轉播 喊出下次開放兩千人 19:512020/05/08 體育 生活熱門新聞 好市多結帳2瓶牛奶 身後大媽「吐一句」...他越想越不對勁 - 生活 胖老爹炸雞退燒了？現況曝光：令人超意外 - 生活 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 夫妻同染疫 張上淳揭40歲男死亡關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。