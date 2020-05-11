新冠肺炎疫情持續在各地肆虐，全球累計確診人數飆破406萬例，至少造成28萬人喪命，這也讓許多國家的醫療體系近乎崩潰邊緣，醫療器材和口罩近來成為全球搶手貨，加拿大日前也緊急向大陸訂購口罩，沒想到送抵的N95口罩中，竟有800萬個未達標準，於是轉為向台灣訂購1000萬片醫療口罩。

綜合外媒報導，在加拿大各省面臨醫療資源嚴重缺乏的情況下，政府日前向大陸訂購大量N95口罩，未料到貨的成品中，僅有100萬片符合聯邦標準，有多達800萬片口罩都不符規定，同日溫哥華台灣貿易中心接獲一筆向台灣廠商訂購口罩的請求，數量為1000萬片。

台灣貿易中心主任陳建坤9日表示，由於我國的疫情控制受到國際間相當大的肯定，加拿大各省進口商代政府部門詢問量大增，不過目前包括口罩、酒精、消毒液等抗疫用品都有嚴格進出口限制，必須透過政府代辦單位核准才能進行採購，溫哥華台貿中心就是與台灣國貿局對接的窗口。

其實，加拿大先前就曾發現從大陸進口的100萬片「KN95」口罩不符合標準，根本無法提供給前線醫護人員使用，總理杜魯道（JustinPierre James Trudeau）表示，不會為不合格的口罩付錢，將聯繫供應商進一步討論這批口罩是否有其他用途，或者是研擬退款的可能性。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)