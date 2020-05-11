中原大學教授招名威任教今（11）日在臉書發聲明指出，希望中原大學校方和教育部能夠正視和處理這些問題，還給師生一個自由安心的學習環境。

招名威表示，他在3月13號生物化學課堂上，根據科學的判斷，針對新冠病毒提出合理的假設：第一、病毒來自於武漢；第二、對大陸官方提出的死亡人數有疑慮；第三、亞洲人及黑人遭受種除歧視的事實。

不料引發大陸學生的不滿，校方要求本人兩次在學生面前為此公開道歉，且內容不可提及我是「中華民國」的教授，否則就是在製造「兩岸對立」。

招名威說，他身為一位教授，看的是科學與事實，不分政治、宗教、國籍、種族，特別是在多元包容的民主社會，本人不會歧視任何一個學生，但也同理心的接受來自任何一位學生的批評與指教，但決不接受恐嚇。

招名威指控，校方以關愛學生之前提，包庇大陸學生行恐嚇、並臆造本人歧視陸生的不實傳言，脅迫本人向此學生道歉，而且道歉內容還須經校方同意，否則將以送交校內倫理委員會予以懲處。

招名威堅持，大學教育應該尊重學術自由、言論自由、學生的受教權，以及教師的工作權。所以，他必須站出來把這件事告知社會大眾，他絕對不會只是個個案，又特別是面對陸生時我們的國家「中華民國」被輕易踐踏的事實。

招名威呼籲，希望中原大學校方和教育部能夠正視和處理這些問題，還給師生一個自由安心的學習環境。

(中時電子報)