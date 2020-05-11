政府擴大紓困，針對有工作、無保者將發放1至3萬現金補助，台中市東區、南區以及太平區公所11日依舊湧入申請人潮，目前皆採先受理、後審查方式，唯承辦人員也發現有男子名下存款不多，但108年投資金額卻達2千萬元仍來申請紓困，還有酒店公關雖薪水銳減，目前月薪還有6萬元，也申請紓困。

行政院日前宣布針對有工作、無保者發放紓困現金，台中市自7日開始受理，各公所即湧入申請民眾，11日（周一）一整天仍有不少民眾到轄區公所辦理申請，東區區長陳佩玉指出，為減少民眾奔波以及難以舉證的困難，目前都是請民眾先填表並附上可提供的相關證明，一律先受理申請再事後審查核發。

東區公所也發現有民眾名下存款不多，但從財稅資料查核現其108年股票等投資金額高達兩千萬元，目前比較困擾的是中央資料庫資料並未更新到109年1至4月的資料，也不知道該民眾是否因疫情衝擊，動產也大縮水，是否真符合擴大紓困條件。

另外，也有一名62歲從事酒店公關的女士帶著50歲男友要求申請紓困，這名女士表示因酒店停業收入大縮水，以前一個月收入10多萬元，現在每個月只有6萬元，由於紓困方案以同戶平均收入核計，只要低於基本生活費1.5到2倍即可申請，這名女士則強調他除了要養家人，同居男友也靠她養，現在6萬元收入不夠。

太平區長許貴芳表示，11日單日申請件數超過570件，公所動員大批員工協助，部分民眾仍因資料不齊只能簽切結方申請，他強調資料備越齊全可越快核發。

(中時 )