新冠疫苗明年底才能生產？陳時中回應 16:242020/05/11 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠疫苗明年底才能生產？陳時中回應。(資料照/姚志平攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國光生技先前評估，新冠肺炎疫苗恐要到明年底才能開始生產，對此前國民黨主席朱立倫呼籲，世界各國預計今年底就會有疫苗，國內卻要等到明年底，擔憂鎖國政策要延續多時，應與國際合作開發疫苗。中央流行疫情指揮中心今表示，前段時間與各國友好的國家進行聯繫，為的就是要分享相關的成果與貢獻，盼在國際合作的情況下讓疫苗與藥物都可以快速發展。 (中時 ) #陳時中 #國際合作 #年底 #疫苗 #新冠疫苗 也許您會感興趣 推薦閱讀 國光詹啟賢釋利多 打新冠疫苗 趕在明年冬天 04:102020/05/07 財經要聞 國光新冠疫苗 拚明年冬天量產 04:102020/05/07 生活新聞 防疫超前部署 疫苗新藥裹足不前 04:102020/05/07 生活新聞 疫情找生機、更需國際合作 亞洲生技大會7月如期舉辦 18:482020/05/07 財經 《科學》刊登陸研究 新冠疫苗對猴子有效 04:102020/05/08 國際大事 喜迎新冠疫苗突破！邁邁時中親赴國光生技台中廠握先機 16:312020/05/08 生活 阿中部長親臨國光生技 關心新冠疫苗新進度 20:212020/05/08 財經 川普：沒疫苗病毒也會消失 美媒翻舊帳打臉 15:442020/05/09 國際 美4大科技龍頭延後在家上班至10月或年底 18:282020/05/10 財經 全台首家! 高端入選WHO疫苗研發名單 04:102020/05/11 產業．科技 生活熱門新聞 好市多結帳2瓶牛奶 身後大媽「吐一句」...他越想越不對勁 - 生活 胖老爹炸雞退燒了？現況曝光：令人超意外 - 生活 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 夫妻同染疫 張上淳揭40歲男死亡關鍵 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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