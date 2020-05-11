國光生技先前評估，新冠肺炎疫苗恐要到明年底才能開始生產，對此前國民黨主席朱立倫呼籲，世界各國預計今年底就會有疫苗，國內卻要等到明年底，擔憂鎖國政策要延續多時，應與國際合作開發疫苗。中央流行疫情指揮中心今表示，前段時間與各國友好的國家進行聯繫，為的就是要分享相關的成果與貢獻，盼在國際合作的情況下讓疫苗與藥物都可以快速發展。

(中時 )