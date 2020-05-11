台中市潭子區今天下午1時許發生4個月大男嬰死亡意外，據了解，當時男嬰在施姓保母家睡覺，保母要幫她蓋被子時，發現不對勁，經送醫急救後已宣告不治，由於男嬰無明顯外傷，目前警方正在調查釐清中。

(中時 )

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