4個月男嬰午覺出現異樣 送醫不治身上無外傷 16:292020/05/11 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 4個月男嬰午覺出現異樣送醫不治(示意圖與本文無關/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市潭子區今天下午1時許發生4個月大男嬰死亡意外，據了解，當時男嬰在施姓保母家睡覺，保母要幫她蓋被子時，發現不對勁，經送醫急救後已宣告不治，由於男嬰無明顯外傷，目前警方正在調查釐清中。 (中時 ) #男嬰 #不治 #保母 #急救 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 2019陸十大考古新發現開獎 04:102020/05/07 兩岸新聞 41歲媽忍痛放棄早產男嬰 醫曝「喘氣畫面」：安靜去當天使了 23:252020/05/07 生活 公車撞電動自行車 婦遭捲入車底送醫不治 20:032020/05/08 社會 遭指控虐童 男童雙親喊冤：沒傷害兒子 11:032020/05/09 社會 疑搶快釀禍 苑裡2車相撞後座1乘客傷重不治 12:112020/05/09 社會 三重機車對撞 後座女拋飛頭撞燈桿座螺絲不治 10:102020/05/10 社會 轎車失控衝入大排 宜蘭男溺水亡 10:522020/05/10 社會 被紅蟻咬傷 台東婦昏迷送院急救 04:102020/05/11 地方新聞 台東海巡隊隊員落海 送醫不治 11:582020/05/11 社會 女嬰突喘不過氣父攔警車開道 上演「警」急救命 12:162020/05/11 社會 社會熱門新聞 21歲軍人開凌志 濱海公路撞重機男女 後座女乘客噴飛亡 身分曝光竟是… - 社會 北宜驚見「渾圓雪白」美臀 男司機全拒絕超車！ - 社會 白襯衫下面全空！長髮女IKEA野裸片網瘋傳 - 社會 單親爸欠租金單落跑 開門驚見「垃圾山」 - 社會 男友在門外男友姊站旁邊 神棍「排不好的氣」性侵台中妹 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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