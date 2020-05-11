金鐘獎最佳主持人黃子佼8日在飛碟聯播網美食開箱直播新北庇護工場商品，介紹新北各家庇護工場優質商品，佼哥在直播試吃中頻頻驚讚太好吃，隨後加入直播的飛碟電台同事與廣播女神瑪麗，也對產品的美味驚呼連連，顛覆對於庇護工場原先的想像。接著直播節目開始沒多久，立刻讓新北庇護網路商城yahoo奇摩、pchome、MOMO及蝦皮網購平台的果乾類商品出現搶購潮秒殺完售，勞工局也提醒，母親節檔期還有最後一週、民眾欲購從速。

熱心公益的黃子佼今年首度擔任新北庇護工場愛心大使，相當熱情自掏腰包購買眾多新北庇護工場所生產的商品，包括新北市糕菲膳工坊-挪威皇家脆皮蛋捲、集賢庇護工場-黑芝麻夾心酥及慈育庇護工場-果然好禮等產品，在直播試吃中頻頻驚讚實在太好吃，更造成果乾商品立刻搶購一空，讓大批粉絲敲碗快補貨。

他強調本次擔任新北庇護工場愛心大使並沒有業績壓力，但還是想多多把庇護工場的商品介紹給大家，除了讓媽媽感受到滿滿的愛也可以一起做公益，絕對是母親節最好的禮物。

新北市勞工局自4月24日至5月17日在yahoo奇摩、pchome、MOMO及蝦皮四大電商平台，推出新北庇護母親節網路聯合特賣活動，更加碼「3重好禮大放送」，包括消費400元現折100元、滿1200元免運費及滿399即送刮刮卡，有機會刮中最夯的Gogoro3等眾多好禮，邀請民眾立即手刀下單。

(工商 )