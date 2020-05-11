清朝宮女脖子上為何掛上一條白絹？不是為了保暖，是為了方便皇帝。大家都知道，清朝皇帝身邊的嬪妃數量特別多，但要記住每個妃子的名字不是一件容易的事，因此，透過白絹上面的不同圖案皇帝可以記住妃子。

如今透過電視劇和晚清時期的照片，我們能夠了解清朝宮廷內人們的生活，而你有沒有發現，清朝嬪妃和宮女的脖子上無一例外都掛著一條白絹，且花色、長短和寬度都有所不同，那麼問題來了，她們脖子上的白絹叫什麼？又有什麼要求和用處呢？

其實，這條白絹的名字叫做「龍華」，而龍華的佩戴也有講究。比如，我們看到有些嬪妃的龍華上繡著不同的花色，有些還有裝飾品，但有些宮女的龍華則是一條簡單的白布，且材質、長短和寬度都存在區別，這些嬪妃佩戴的造型花色各不相同的龍華，是因為每個人的審美不同，按照自己的喜好打扮的嗎？

答案當然不是。清朝時期，階級畫分的非常嚴謹，嬪妃之間有階級，宮女之間也有階級，而過去她們的衣著和裝飾品都是表現身份和地位的東西，龍華也不例外。地位最低的宮女當然就是佩戴著材質最普通，沒有絲毫裝飾的白色龍華了，而嬪妃就可以對自己的龍華加以裝飾，上面可以繡上不同的圖案，材質也可以比較高級，地位越高的，龍華就越精美，不過，無論妃子還是宮女，她們佩戴的龍華在材質和長度寬度方面依然有限制。

那麼妃子們佩戴的龍華，用處除了彰顯地位外，是否還有其他作用？事實上，龍華還有一個用處，就是方便皇帝記住某一位嬪妃，眾所周知，皇帝的嬪妃數量非常多，但皇帝要記住每個嬪妃的名字不是一件易事，因此，皇帝可以透過龍華上面不同的圖案來記住妃子。

(旺報 )