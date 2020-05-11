台北市政府消防局延平分隊小隊長高嘉懋。（邱琮皓攝）

錢櫃大火發生約半個月，由於大樓內消防安全設備遭關閉，未能在火災發生時作動，因此外界都相當好奇，台北市政府消防局當天到底是如何迅速疏散200名民眾、救出156人。深入探訪，發現不只是第一時間接獲報案的值勤員、第一時間到場的現場指揮官、以及進入搜救的帶隊官，每一名消防員在現場發揮臨場判斷、即時反應得宜，才能順利救出大批民眾、降低死傷。

台北市錢櫃林森店4月26日發生大火，奪走數條人命，起火原因尚待釐清，但會造成嚴重的傷亡，主要是因為火警自動警報設備、緊急廣播設備、排煙設備、室內消防栓設備、自動灑水設備等消防安全設備都遭關閉。為了避免憾事再發生，外界也相當好奇到底火災發生當下，消防局是如何疏散這麼多人。

台北市政府消防局救災救護指揮中心隊員溫皓雲就是錢櫃大火當天的值勤員之一。回憶當時，他說，原本是備勤人員，在開始有大量的電話湧入後，來到前台支援，但聽到其他同仁開始複誦一些包廂號碼，突然腦中一閃，直覺可能是KTV，於是上緊發條，加入接線的行列。

溫皓雲表示，他也接到民眾被濃煙困在包廂的電話，「民眾很驚慌地說包廂都是煙，而且門都關起來，但煙還是一直進到包廂裡」，當時就想到中央空調，於是請民眾立刻把冷氣關起來，「雖然還是有可能會沿著管線自然流入，但至少會減緩煙的速度」，同時，也不斷安撫民眾請他們就在包廂等待救援、低姿勢待救，不要貿然離開包廂。

隨著報案電話越來越多，溫皓雲發現每一個值勤員不斷安撫包廂民眾等待救援，他突然一個念頭，認為「這些資料應該要整理起來」，於是開始登記每位值勤員線上接到的包廂號碼、包廂內的人數等資訊，彙整給管制席的值勤班長，提供給現場帶隊官作為救援之用。

溫皓雲說，他也有接到逃出包廂的民眾求救電話，他一邊安撫民眾、請他在梯間維持低姿勢待救，也一邊與民眾保持對話，也透過對話了解有多少民眾離開包廂、從哪個包廂離開，繼續搜集資訊。

台北市政府消防局第三大隊副大隊長顏富平則是最早抵達現場的大隊指揮官之一，當他趕到現場的時候，先抵達的分隊已佈設水線，人員也針對起火點進行搶救。他說，一開始不確定有多少人，直到接觸到錢櫃的人員，才知道裡面竟然還有超過200人。

如何把200多個人從濃煙密佈、且消防安全設備未作動的大樓中疏散出來，顏富平表示，除了立即請指揮中心加派車組，他也判斷因為已經有三條水線進入，而且把火勢拘限，沒有向上延燒的問題，只是大樓內都是濃煙，民眾無法自行脫困，所以他也立刻用無線電通知後續支援單位，抵達現場就到正面找指揮官，準備進入協助疏散民眾。

他說，當時從大樓出來的同仁回報梯間都是煙，還有非常多人還在建物裡面待救，而且建物是高樓層，考慮到一個被嗆昏的民眾會需要4名以上的消防員扛下來，「時間如果一久，有更多民眾被濃煙嗆暈時，就會需要更多人力來處理」，所以當下就必須要快。「也因為建物內都是煙，需要大量的氣瓶。」顏富平指出，每一名出來的同仁都必須馬上更換氣瓶。

延平分隊小隊長高嘉懋是第二梯進入火場的搜救人員之一，他說，當時帶隊前往9樓搜救，聽到無線電通報有民眾受困在往頂樓的樓梯間，於是前往查看，就看到一名已經意識模糊的男性，他當下將共生面罩分給男子使用，兩人共用一支氣瓶，留在現場待後續支援的同仁。

他在梯間轉角發現另一名昏迷的女子，讓第一組支援先帶那名女子下樓後不久，就聽到了氣瓶殘壓警報。聽到那警報的當下，高嘉懋形容「心裡一涼」，但還好在空氣瓶結束的同時，他也聽到支援同仁的腳步聲，與支援一同把民眾救出火場。

(中時 )