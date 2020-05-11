今日記者會有記者提問台灣加入WHA的機率，及關鍵是否是為520就職典禮做準備。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示「有許多理念相近的國家與盟邦都在積極協助我們爭取當中」，如可以「我們當然不會放棄機會」，但陳時中也坦言台灣要加入WHO的機會不大。

台灣在這次防範新冠肺炎疫情上有目共睹，雖仍非世界衛生組織一員，卻屢次受邀參加WHA視訊會議。這次WHA會議是否會讓台灣被納入WHO，疫情指揮中心指揮官陳時中指出，將會有很多理念相近的國家及盟邦協助爭取和提案，但要真能參加世界衛生組織機會不高。

後續有記者提問WHA的問題，是否與520的總統就職大典有關，並提及政府對此的宣傳與戰略為何。陳時中則表示，「會持續透過外館及外交部持續跟各國聯繫」，而這次會舉辦相關視訊會議， 將增強與友邦他國的連結及曝光率，盼相關提案可獲得重視。

(中時 )