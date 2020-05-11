AirPods以及AirPods Pro可說是果粉最入手的新品。趁著新一代 iPhone SE 推出，應該也有不少果粉開始擁有AirPods或是AirPods Pro。本篇將再度集結四大品牌的AirPods Pro周邊，讓有此需求的你可好好參考。

一、 NOMAD AirPods Pro專用防水機能皮革保護收納盒

不同於大多數AirPods系列保護殼都會附上扣環的設計，NOMAD的AirPods Pro保護殼採用皮革材質，保護殼上蓋內部沒有附上膠條，但是整體卻跟AirPods Pro十分密合。雖沒有針對LED充電指示燈位置開孔，但是裝上保護殼也可發出光芒，清楚確認是否正在充電。是屬於優雅系的保護殼選擇。

NOMAD AirPods Pro專用防水機能皮革保護收納盒。(黃慧雯攝)

二、 Moshi Pebble AirPods Pro保護殼

與NOMAD品牌類似的是，Moshi 的Pebble AirPods Pro保護殼的整體設計也相當雅致，附上手繩而非扣環，更適合女性。上下蓋連為一體，上蓋不易脫落，與機身相當密合。保護殼上還印上配對鈕的位置，安裝後依舊能夠清楚辨識。共有三色，手繩的設計也十分別致，相信不少女性朋友一試就會愛上。

Moshi Pebble AirPods Pro保護殼。(黃慧雯攝)

三、 bitplay AirPods Pro 機能保護套

bitplay AirPods Pro保護殼則是以機能性為優先，外型略為粗曠，上蓋附有膠條，能增加密合度，底部充電孔位置也有附蓋，附上扣環，可以便於攜帶。充電LED燈的位置有開孔，易於辨識。共有卡其色、軍綠色、黑色等三種款式，採用撞色設計，頗有風格。

bitplay AirPods Pro 機能保護套。(黃慧雯攝)

四、 拓伊生活 AirPods Pro保護殼

本篇四款品牌中，拓伊生活(toyselect)的AirPods Pro保護殼最有童趣，採用可愛的恐龍造型，可以為生活增添不少樂趣。上蓋內沒有膠條，但是有類似止滑的設計，不易脫落，上下蓋採用分離設計，底部充電孔沒有蓋子，同樣附有扣環可以便於攜帶。

拓伊生活 AirPods Pro保護殼。(黃慧雯攝)

Moshi、birplay品牌的AirPods Pro保護殼都可在官網購買，而NOMAD以及拓伊生活的款式，則可在電商平台、STUDIO A等門市購買得到，提供給您參考。

(中時電子報)