中美兩國貿易代表於上周五(8日)熱線，和平開展對話，象徵中美兩國關係改善，美股四大指數上周五仍以上漲做收，今日台股受此激勵，早盤一舉上漲逾百點。外資今天也轉賣為買，買超28億元。但回顧過去一周，外資對亞股信心還未回籠，根據統計外資資金流向從5月4日至5月8日，新興亞股除印度以外，資金全面流出，並以台股流出17.9億美元最重。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，雖然近一周外資撤退，但距離總統520就職只剩不到兩周，加上本月又是台指期結算日，造就今日早盤台股強漲百點，重回「萬一」關卡；短期來說，台股指數已高，即使國家隊彈藥充足，若外資無心追價，大盤上揚空間有限，惟尤其先前遭疫情影響較重的手機供應鏈，可能有補漲機會，投資人或可逢低布局。

長期而言，台股走向有2個關鍵時點投資人須多加留意。首先，6月是第一個關鍵時點。周俊宏解釋各國能否順利於6月解封，是疫情警報是否能真正解除的關鍵。雖然從本周開始，美國各州將陸續解封，但美國單日新增確診數仍維持在兩萬以上，加上西方國家沒有戴口罩習慣，第二波疫情仍有捲土重來的可能性，因此，周俊宏認為歐美國家於5月逐步解封或許能帶來一小波慶祝行情，但如果遲至6月疫情都沒有捲土重來，才算真正解封，經濟始有望重返復甦軌道。

第2個時點是9月，周俊宏指出到時投資人可觀察國際電腦展是否有新品展出，或從新品觀察在家工作趨勢是否持續延燒；同時，9月的聯準會聯邦公開市場委員會會議對於紓困計畫可能出現調整動作，投資人或將視聯準會決策調整資產配置。周俊宏認為整體來說，看好在家工作的趨勢將持續，看好相關受惠股如伺服器、主機板，且疫情可能加速工廠自動化，有益相關類股，另外，受疫情影響，周俊宏亦認為，未來消費者對於搭乘大眾交通工具的意願可能降低，增加購買自有汽車意願，有助未來車市回溫。

(時報資訊)