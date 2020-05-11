歐洲心臟病學會（ESC）援引一份新研究報告指出，男性新冠病毒感染病例高於女性的原因，可能是其血液中的第2型血管收縮素轉換酶（ACE2）的濃度更高所致，而新冠病毒正是借助這種酶進入人體細胞。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，荷蘭格羅寧根大學(Rijksuniversiteit Groningen)醫學中心（UMCG）心臟病學教授、研究項目領導人阿德里安．烏爾斯博士解釋說：「ACE2是細胞表面的受體，新冠病毒會與它結合，使其進入並感染健康細胞……第2型血管收縮素轉換酶在肺部的濃度很高，因此研究認為這種酶在與新冠病毒有關的肺部疾病發展中具有關鍵作用。」

報導說，科學家們測量了11個歐洲國家的3500多名心力衰竭患者的血液樣本中的ACE2濃度。結果發現，男性的ACE2濃度高於女性。根據歐洲心臟病學會的資料顯示，這項研究始於新冠疫情之前，不包括新冠病毒感染者。儘管如此，當其它研究證明ACE2與新冠病毒進入細胞有關時，烏爾斯教授及其研究團隊注意到，這與他們的研究結果相吻合。

報告作者之一、荷蘭格羅寧根大學醫學中心代表伊莎亞．薩瑪博士稱：「當我們發現，最明顯的生物指示劑之一ACE2在男性體內遠高於女性時，我立即領悟到這可能解釋為何男性死於新冠病毒的概率高於女性。」

學者指出，第2型血管收縮素轉換酶不僅存在於肺部，而且存在於心臟、腎和血管組織中，在睪丸中的水平特別高。研究人員推測，睪丸中的酶調節可部分解釋男性的ACE2濃度更高，以及男性更易受新冠病毒侵害的原因。

(中時電子報)