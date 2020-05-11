高盛首席股票策略師David Kostin近日表示，預計標普500指數在3個月內恐下跌18%至2400點。標普500指數上周五收盤報2929.8點。

外媒報導，由於疫情逐漸好轉、美國聯準會一系列的救市措施以及市場預期第四輪財政刺激方案即將實施，帶動美股近日上漲。

高盛首席股票策略師David Kostin樂觀預期美股未來表現，認為年底標普500指數將達到3000點，但他認為短期仍有利空，預期指數三個月內將下跌18%至2400點，並提出六個短空長多的原因。

第一，紐約以外地區的新冠肺炎疫情感染率仍在上升；第二，美國經濟恢復需要一點時間；第三，第一季銀行貸款損失準備金額共達460億美元，而2019年全年為490億美元；第四，股息也有風險，今年以來已有40多家公司宣布暫停或減少股利；第五，距離總統大選還有半年的時間，如果經濟在第3季逐漸正常化，投資人將會把注意力轉向選舉；最後則是國際政治的變化，市場必須關注美陸貿易戰的發展。

(中時電子報)