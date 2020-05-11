經濟部中小企業紓困振興行動櫃檯竹縣場，有34家中小企業參與，了解相關補貼方案。（羅浚濱攝）

經濟部因應新冠炎疫情衝擊中小企業，整合工業局等單位推出「中小企業紓困振興行動櫃檯」，11日竹縣場說明會在縣府會議室舉行，提供一站式的諮詢輔導及協助服務，有34家中小企業參與，了解相關補貼方案。

縣長楊文科表示，為協助各行各業減緩新冠肺炎的衝擊，縣府在4月中旬推出稅賦補貼等「8大紓困措施」，經濟部中小企業處辦理此說明會，目的是要協助中小企業度過難關，並準備下一階段的振興措施。

會中，經濟部中小企業處財務融通組副組長施麗麗等人，分別說明經濟部各項紓困振興方案及配套措施，包括「補資金」紓困政策，無論店家、攤商老闆有振興發展融資需求，或面臨票信危機，都可撥打1988專線「馬上辦」。

其次，「保薪資」、「減負擔」政策，補貼企業正職員工經常性薪資及營運資金所需，包含觀光工廠、創意生活等也列入協助紓困的業別。對製造業及技術服務業紓困方案則有「拚升級」、「助轉型」政策，鼓勵企業提出創新服務。

現場設置諮詢櫃台，安排銀行、財務顧問、輔導團隊提供融資諮詢、受理員工薪資補貼申請及開立受影響證明文件等服務，讓紓困政策更具實效。相關措施申辦資訊和諮詢窗口均公布在經濟部網站，後續案件申請也會從簡從速辦理，期協助業者度過疫情衝擊。

(中時 )