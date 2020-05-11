行政院政務委員龔明鑫今天邀集經濟部次長曾文生，召開「行政院紓困振興方案」記者會。為呼應蘇揆「寬一點、快一點及方便一點」指示，經濟部將對營收下降5成採取更彈性的認定標準，，截至5月10日為止，製造業及技術服務業的薪資及營運資金補貼，已核准1098件，核准金額達28億元，受惠員工達51471人。

經濟部簡報指出，截至5月10日為止，製造業及其技術服務業薪資及營運資金補貼共受理1421件，其中1098件已核准，137件資格不符退件、68件文件不齊備尚須補件，有118件正在安排審查中，核准金額達28億元、受惠達51471人，並已撥付9.9億元。

經濟部並分析，已核准1098件的各產業別家數及人數分布分別為金屬機電產業422件、23089人、民生化工產業251件、12194人、電子資訊產業185件、12720人、技術服務產業203件、2514人、永續發展產業10件、131人、觀光工廠16件、455人及創意生活11家、368人。曾文生表示，其中主要是金屬機電業及民生化工業，這兩個部分件數就超過65％， 超過2／3。

針對「更寬一點」部分，經濟部表示，針對外界期待放寬的艱困事業營收下降5成認定標準部分，經濟部朝認定方式給予更大的彈性，將朝可由去年任一個月相較前年或2018年任一個月來作比較，讓業者更容易找到營收下降5成的情況。

在「更快一點」部分，除製作懶人包、圖卡、填寫範例等，結合各地方政府及產業公協會，辦理線上線下說明會外，並運用臉書粉絲團及通訊軟體加強向業者推廣，以協助業者完備申請資料；此外，審核執行團隊的人力也從原本約10人增補至88人，在這樣的努力下，執行團隊審查處理能量從4月下旬40案／日，至5月初提升至120案／日，目前只要業者所提申請文件齊備，最快2~3天即可撥款。

在「更方便一點」部分，經濟部針對申請文件和表單，原11項申請文件，簡化為7項，須蓋公司大小章的部分也由原本的8處減少至2處，讓業者更容易準備申請文件。

(中時 )