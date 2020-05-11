台南市官田國小請來官田區農會四健會的義務指導員許玉燦，以不用農藥、化肥，添加益生菌的友善無毒的栽培方式，在校內幸福農場種植台南16號越光米，下個月將收成。（莊曜聰攝）

台南市官田國小推動食農教育多年，在校內開闢占地300坪的「幸福農場」，其中150坪還搭建溫室栽種蔬果，相當多元，學生們用友善無毒種植的稻米已經結穗纍纍，預計在下個月就能採收，產量大約在300台斤左右，校方將分裝義賣，每台斤定價200元，所得將做為弱勢學生的課後輔導經費，拉孩子一把。

官田國小「幸福農場」在官田區農會四健會義務指導員許玉燦協助下，每年都輪流種植當令的農作物，成為學校推動食農教育的最佳場域，學生能學習到農作物從育苗到栽培、管理的方法，許玉燦因為一次的農藥中毒，讓他成為益生菌達人，他也不吝獻技，指導學生「撇步」，讓幸福農場成為友善耕作的好場域。

官田國小「幸福農場」的稻田區將近60坪，採一期稻作與菱角輪作種植，這次稻作選用的品種是台南16號越光米，校長王全興表示，從目前的生長情況判斷，再過20多天就能收成，產量大約在300台斤左右，校方將全數義賣，若能順利賣出，將可籌措到超過5萬元的經費。

王全興指出，稻米義賣所得將做為弱勢學生課後輔導班的經費，官田國小開辦弱勢課輔班，除一般課業外，也聘請校外專業人士指導學生才藝，所需費用不少，除了官田慈聖宮每年捐助外，校方也要想辦法自籌，希望透過稻米的義賣，讓經費更充實，有意願購買的民眾可向校方預訂，採收包裝後，將會盡速送到訂購者的手中。

(中時 )