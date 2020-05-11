因前線防疫人員以及民眾的配合下，台灣疫情逐漸趨緩，中華職棒也宣布於8日起開放球迷入場，但在疫情尚未完全結束之前，仍需要做好防疫措施，臺灣產物「門票費用損失保險」再擴大適用範圍，一同替防疫努力，若遇保險事故而無法參加活動，也能理賠全額門票費用。

臺灣產物保險指出，防疫期間被保險人於活動開始前7日內，因疑似或確診傳染性疾病需隔離治療者，若投保門票費用損失保險，即可理賠全額門票費用，讓保戶可以專心養病，不用苦惱如何轉售門票，防疫期間希望球迷們能盡情享受球賽的熱血激昂，遇突發保險事故也不用擔心金錢的損失。

除了體育賽事以外，演唱會、舞台劇、音樂會等藝文演出也都可以投保。門票費用損失保險的保費會依照投保門票之價格變動，亦即一張500元的假日熱區棒球賽事門票，只需要15元銅板價，而一張4900元的演唱會搖滾區坐位，也只需要144元，就能擁有門票費用的全額保障。

另門票費用損失保險的承保範圍還涵蓋三大類別：地震颱風、突發傷病、交通工具延誤或拋錨等，將日常會出現的突發意外大致都涵蓋其中。尤其暑假期間颱風盛行，若演出當日遇颱風，考量安全因素後，決定無法參加，就能賠付門票的全額費用。

臺灣產物保險表示，防疫期間參加任何活動演出，還是要做好防疫措施，喜歡參與演唱會、藝文表演及體育賽事等活動的民眾，建議投保「門票費用損失保險」，當不幸碰到保險事故時，便無須煩惱門票如何緊急轉售以及門票費用損失的問題。

(工商 )