美股領漲下，台股收復「萬一」，且國際美元指數落回100之下，主要亞幣走揚，加上外資偏匯入，激勵新台幣開高續漲，終場收在29.861元兌1美元的逾一周最高價，升值4.1分，已連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量6.73億美元。

外匯交易員指出，美國逐步解封恢復經濟活動，美股受激勵領漲，亞洲股市除陸股外全部紅通通，台股開盤後攻下11,000點大關，上漲111點。主要亞幣的韓元、人民幣等走升連動，加上外資雖顯現保守，但基本上仍偏匯入，多方力道推高新台幣，盤中衝抵29.81元，但在進口商買匯後，升幅趨於收斂。

外匯交易員認為，近期全球疫情大多走緩，帶動金融市場的情緒跟著恢復，且油價也止跌，但對於第二波疫情捲土重來的擔憂，還是可能引發股匯市又跟著下挫，外資保守態度未改變，新台幣站穩2字頭後，短線預料仍維持區間盤整格局居多。

(工商 )