《做工的人》「噗嚨共」工地三寶李銘順（右）、游安順（中）、薛仕凌（左）在工地裡偷養鱷魚，笑料百出。（大慕影藝提供）

由李銘順、柯叔元、游安順、薛仕凌、苗可麗等人主演，HBO Asia、myVideo共同推出，大慕影藝製作的原創影集《做工的人》10日晚首播1、2集，有趣的是，除了一票實力派演員演技吸睛，網友討論度最高、擄獲眾人眼球的，竟是劇中活跳跳的生猛小鱷魚「哥哥」（小鱷魚本名），網友留言讚嘆，「居然真的有鱷魚…」、「這部戲連鱷魚的演技都好好喔(誤)」、「鱷魚該得金鐘獎！」連金鐘視帝李銘順都感嘆：「我沒有想過，我這一生會跟鱷魚演戲！」製作團隊11日特別釋出「鱷魚篇幕後花絮」，解鎖劇中鱷魚的幕後拍攝秘辛。

該劇劇情節奏明快、90分鐘毫無冷場在網路上迅速引起一片熱烈討論，更登上Google台灣熱門搜尋排行當日第三名，是「母親節」以外的話題之冠。更有不少網友分享「和爸媽一起收看，全家哈哈大笑」、「雖然是喜劇，但為什麼看著看著就想哭」，首播衝出好口碑令製作團隊相當振奮，感謝觀眾們的支持。

《做工的人》「噗嚨共」工地三寶李銘順（右）、游安順（中）、薛仕凌（左）在工地裡偷養鱷魚，笑料百出。（大慕影藝提供）

《做工的人》五位工人主演李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗及薛仕凌「演技全員上線」備受網友盛讚，透過工人角色的台詞與生活細節的小動作，像是進便利超商前將鞋子脱放在店門口、工地工人折紙板來遮陽、工作時受傷卻只能往小醫院送…等劇情，不僅寫實刻畫出工地文化的細節，更打破觀眾對工人題材的想像，同時看見這群市井小人物面臨生活困境與身處高風險工作環境中的堅韌精神。

對於引起討論話題的小鱷魚「哥哥」，製作團隊表示，為了保護鱷魚安全，劇組不惜砸下22萬製作成本，以「哥哥」的身形比例，打造出1比1的假鱷魚替身，劇中與鱷魚「接觸」最多的游安順超有感，他坦言抓鱷魚的時候其實滿緊張的，直呼：「牠會怕，我也會怕！」更有網友看著一路抱著鱷魚對戲的游安順，笑問「跪求順哥陰影面積？」李銘順更沒料到這輩子竟會跟鱷魚對戲，他不改風趣本性說道：「但沒關係，劇中抓鱷魚的人不是我，是順哥，哈哈哈。」

薛仕凌有一場在工地裡操作怪手撈鱷魚的戲，令他膽顫心驚，他表示拍攝時導演要求動作快速俐落，因此很怕弄傷牠，劇組團隊也在幕後花絮中解密，劇中鱷魚咬著怪手鉤子試圖掙脫那一幕是用假鱷魚代替，以防小鱷魚受傷，薛仕凌也為小夥伴發言：「請大家放心，『哥哥』本人很好都沒事。」

《做工的人》小鱷魚狂圈粉。（大慕影藝提供）

《做工的人》導演鄭芬芬以「鱷魚」象徵這群做工的人對於夢想緊咬不放的精神，起源於導演暨編劇鄭芬芬偶然看見一則在工地裡發現鱷魚的新聞報導，覺得有趣，於是決定把鱷魚寫進故事裡。製作人林昱伶表示，「鱷魚擁有強悍力量的下顎，咬合力是動物當中最厲害的，象徵這群做工的人對於夢想緊咬不放的精神，同時小小嘲弄了有錢人的世界。」

除了李銘順的「新式台語」成為特色，網友也狂讚柯叔元飾演的「阿欽」帥炸，薛仕凌則顛覆形象，演活以車為家的工人，精湛演技令人刮目相看，網友甚至一度認不出他是「大嘴巴的40」，頻留言稱讚：「40真的把年輕工人的調調演出來了」、「40真的好像我身邊認識的人…太逼真了」、「40是不是真的有在吃檳榔？檳榔嘴太自然」。

《做工的人》小鱷魚狂圈粉。（大慕影藝提供）

《做工的人》耗時一年半改編作家林立青的同名暢銷書，由HBO Asia、大慕影藝、凱擘影藝、台灣大哥大、華研國際音樂聯合出品，整合影、視、音產業由上而下，攜手打造出台灣首部大型工地實景拍攝的工人題材影集。卡司集結實力派演員李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗、薛仕凌、曾珮瑜、曾敬驊、孟耿如、方宥心、項婕如、陳希聖及林韋君等人共同演出。

該劇劇情描述鐵工兄弟阿祈、阿欽、板模工昌仔和怪手阿全，幾個懷抱發財夢的好友，在工地裡搬演一場又一場荒謬搞笑的發財戲碼，這些古怪夢想述說著這群人面對的各種困境。他們發夢、夢破、滿腔熱血再來一個...以噗嚨共精神在塵土中不敗向前。從這塊地轉那方圍籬，幫人做工蓋房，卻只能望樓興嘆。有著各種人生難題的他們，努力用自己的方式活著，只是再怎麼樂觀，如果期待的一直事與願違，還能怎麼撐下去？《做工的人》全劇共6集，從5月10日起，每週日晚間9點於HBO頻道首播，每週日晚間10點在myVideo以4K高畫質上線。

(中時 )