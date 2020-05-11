弘道老人福利基金會與超商合作，提供「宅老人」體驗當不老店長，78歲林黃素娥與76歲陳宥姍兩名阿嬤，換上圍裙、佩戴口罩，及雙手先用酒精消毒，展開超商店長工作，站收銀台時不忘親切問候顧客，化解宅在家孤立感與身心退化危機，感受到社會滿滿的愛。

弘道基金會指出，依衛福部老人狀況調查報告」數據顯示，65歲以上長輩，每5人就有2人平均每周與親友、鄰居互動的頻率少於一次，是名符其實的「宅老人」，為協助弘道關懷服務的長輩提升自信，減少自卑無用擔憂，特別安排長輩到超商服務。

不老店長之一林黃素娥阿嬤，曾經營水果攤維生，退休後仍熱心助人，擔任弘道老人福利基金會志工十多年，但因健康問題，行動逐漸不便，無法再外出服務，到超商當店長，重拾做生意的本事，負責盛裝爆米花時，認真將因糖漿沾黏的爆米花仔細鏟開，獲客人按讚。

另名不老店長陳宥姍，是弘道太平志工站關懷長達7年的長輩，喜歡做手工藝與料理，原本每周到喜樂文化推廣協會為課輔孩子煮飯，卻因腳傷無法再行善，現在擺脫宅老人孤島危機樂當不老店長，直呼新奇又好玩，互相鼓勵人生要有活力與笑容。

弘道老人福利基金會管理處長劉佳盈表示，與超商舉辦「一塊作伴化解宅老人危機」，關注與解決高齡社會長輩的困境與需求有鄰近友善的空間可以前往，也能促進他們的社會參與。

(中時 )