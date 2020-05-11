2020年東京奧運因為新冠肺炎疫情影響而被迫延期至2021年夏天，不少國際體壇賽事也都停辦或是延遲。日本桌壇神童張本智和在受訪時表示，多了1年的時間來充實準備，相信奪金的機率也將大增。

受到疫情影響，日本東京NTC(國家訓練中心)關閉，張本智和只能回到仙台老家，進行自主訓練。根據日本媒體報導指出，在日本與國際奧會宣布東京奧運延期1年的前一天他已做好了心理準備，現在只能以積極的心態來備戰明年東京奧運。

張本智和說，現在平時上午是高中學習時間，下午是在自家球館訓練，雖然每周只有兩天外出訓練跑步，但每次訓練都全力以赴。

張本智和表示，感謝家中就有球桌可以訓練，否則很難維持訓練量以及強度。張本智和強調，想要維持鬥志是有難度的，但如果每天都能進行讓自己滿意的練習，那就足夠了。

昨天是一年一度的母親節，張本智和送了康乃馨給媽媽當禮物。「現在媽媽每天都會為我準備早餐與晚餐，很享受這段快樂時光。」

除了日常訓練外，張本智和也有了愉快的休閒時間。「除了課業和訓練外，我還用手機看了湯姆克魯斯的電影，非常有趣，而且他也很帥。」

(中時 )