特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)絕對是近期的焦點人物之一，屢次的超狂發言，也引起市場討論，不過回到本業上來看，特斯拉似乎在大陸市場吃了悶虧，據數據顯示，4月特斯拉Model 3大陸銷量驟降，月減64%僅3,635輛。

CNBC報導，根據大陸汽車流通協會CPCA數據顯示，大陸4月車市回溫，新能源車銷量6.0萬輛，年減近30%，但月增9.8%。至於特斯拉Model 3則大幅衰退，與3月的10,160輛相比，4月銷量僅剩3,635輛，月減63%。對此，CNBC也向特斯拉發言人尋求看法，不過並未獲得回應。

日前馬斯克在電話會議上表示，因為生產成本降低，因此將調降大陸的Model 3價格，儘管低於該國補貼現額價格，但仍相信會換來良好的毛利表現。

不過，特斯拉除了面對大陸銷量問題，在美國加州車廠，原本期待上周五(8日)可以重啟運作，卻被當地郡政府拒絕，對此，馬斯克也不滿地表示，將會提起訴訟，因為其做法與美國憲法背道而馳，同時，馬斯克更揚言要將其總部及業務撤離加州。

(中時電子報)