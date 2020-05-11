5月5日為世界肺高壓日，中華民國心臟基金會與中華民國肺動脈高血壓關心協會，近日推出6分鐘微電影，教導病友如何面對新冠病毒。（柯宗緯攝）

高雄1名年約5、60歲女性，4月收到「細胞簡訊」曾到過敦睦艦隊染疫官兵踩踏過的地點，加上又咳、又喘，懷疑染上新冠肺炎，急得跑到醫院求醫，雖然經採檢排除確診，卻診斷出罹患罕見的肺動脈高壓，也就是俗稱的心臟癌症，若再晚一步就醫恐有致命風險。

收治該病患的高雄榮總重症醫學部主任黃偉春指出，該案在家喘了2、3周，連從1樓爬到2樓也會氣喘吁吁，也不停咳嗽，加上她4月曾到過染疫官兵到過的地點，擔心自己得到新冠肺炎，先是到住家附近診所求診，但症狀沒有緩解，最後才到高榮救治。

黃偉春指出，該案諸多症狀與新冠肺炎類似，但沒有發燒，為保險起見先入住負壓隔離病房並二度採檢，結果都呈現陰性，進一步透過心導管檢查確診為肺高壓，以藥物控制後症狀改善，目前已經出院返家。

黃偉春表示，據統計國內有500至1000位肺高壓病人，目前沒發現有同時患有新冠肺炎者，一旦兩者合併感染，肺功能恐怕難以恢復，可能必須插管，甚至危及生命。

另位80歲女性罹患肺高壓多年，本來固定回診，但因疫情關係，家屬未定時協助領取慢性處方簽，釀成該患者喘的症狀明顯嚴重，但又顧及疫情期間，不想出入醫院而不願就醫，直到呼吸急促才緊急送院治療，經緊急輸血治療後，得以穩定病情。

高雄榮總副院長鄭錦翔表示，5月5日為世界肺高壓日，起因是30餘年前發生毒菜籽油造成西班牙第一個孩子死於肺動脈高壓。因此2012年開始，在西班牙馬德里舉行的肺高壓學術會議認定5月5日為世界肺高壓日。

中華民國心臟基金會執行長黃瑞仁表示，俗稱「心臟癌症」的肺動脈高壓，是一種心、肺及血管系統嚴重病變，存活率比台灣常見癌症大腸癌還低，但多數民眾，甚至許多醫護人員都不了解，一旦病情惡化快，又加上不幸感染新冠肺炎，後果不堪設想。

黃偉春指出，肺高壓主要五大症狀，包括喘、咳嗽、咳血、腳腫、頭暈，有時暈厥心臟都不一定跳回來，過去沒治療平均存活率不到3年，但榮總追蹤近10年數據，顯示經治療後存活率可達7成5以上。

中華民國心臟基金會與中華民國肺動脈高血壓關心協會，近日推出6分鐘微電影，教導病友如何面對新冠病毒，另也推出肺高壓天使Line貼圖，相關收入將捐助高血壓關心協會。

(中時 )