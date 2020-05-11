台南市東區東門圓環11日凌晨3時許發生一起車禍事故，一輛百萬等級的豐田86新型跑車，在該處耍帥過彎時，失控撞上護欄冒火，車後座陳姓男子顱內出血昏迷，副駕駛座黃姓男子右腳骨折，林姓駕駛人竟棄友逃逸，11日下午到案，稱向王姓友人借車，擔心自己無照駕駛被發現才逃走。

豐田86跑車因為漫畫頭文字Ｄ一炮而紅，男主角駕駛該車過彎出神入化的劇情，在台灣吸引不少超跑愛好者，但現實中，有這輛車不代表就有漫畫般的技術。

台南市21歲林姓男子駕駛一輛豐田86新型跑車，載著20歲黃姓、19歲陳姓兩名友人到中西區賓士KTV唱歌，11日凌晨3時許駕車行經東區東門圓環，遇上1輛正執行勤務行駛快速的救護車。

超跑疑似閃避救護車不及，車輛在過彎時，撞上水泥護欄，再撞圓環標誌杆，車子旋轉90度停止，瞬間車頭全毀，零件散落，車身還冒出火煙。

事發當時，救護車一度停下，不過因為另有救護勤務，再往前駛離。

劉姓目擊者報案，發現車後座的陳男顱內出血，重度昏迷、意識不清，副駕駛座黃男右腳骨折、精神萎靡，經由救護車送醫急救，現場未見駕駛人，疑似趁機逃逸。

警方到場調查，豐田86跑車車主為王姓男子，聯絡上王父轉告兒子前來釐清案情，11日下午自稱駕駛人的林男現身派出所，向王男借車，因為自己無照駕駛，擔心被警方發現，趕緊離開現場，警方立刻施測酒測值為○。

林男表示，一行3人原本在中西區KTV唱歌，結束後正要前往他處，行經圓環想耍帥繞圈，不料轉圈時拿捏角度太大，撞上護欄。

這輛豐田86屬該款新型跑車市價超過百萬，案涉肇事逃逸，警方堅持傳喚王姓車主到案說明，釐清是否冒名頂替，王男則尚未出面。

(中時 )