2014年12月正式營運啟用的屏東公共自行車Pbike，至今累積使用突破315萬人次，已成為屏東市民不可或缺的交通工具，為提升服務品質，屏東縣政府於4月底更將信用卡支付全面更換為感應式讀卡機，除能縮短借車時間外，更有助於防疫工作。

Pbike目前各租賃站分布於屏東市區重要藝文、觀光及交通節點，包含屏東火車站、觀光夜市、百貨商圈鬧區、萬年溪沿岸景點、文創古蹟、住宅學校及行政機關等，已是民眾通勤、通學、洽公與觀光交通重要選擇之一。

屏縣府交通旅遊處長黃國維表示，考量發卡銀行有90％以上均發行感應功能信用卡，且從營運以來，吸入式信用卡讀卡機已屆使用年限，每遇雨天就會出現感應不良現象，加上近期受到新冠肺炎疫情影響，使用非接觸式租借方式，可多一道防護，所以全面啟動更換感應式讀卡機。

另為服務持無感應功能信用卡者，Pbike租借系統保留原有功能，可手動輸入信用卡號碼進行租借。

黃國維也透露，目前正持續擴大屏東公共自行車路網，已規畫於潮州設置6站、歸來設置1站，並上網公告採購500輛自行車，期望大幅降低設備故障問題，同時透過滾動檢討持續提升服務品質，新站預計8月會上線營運，盼吸引更多民眾利用公共運輸系統。

(中時 )