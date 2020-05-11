大陸男星高雲翔在2018年赴澳洲拍戲時，和製作人王晶捲入性侵案，此案經歷近2年後，高雲翔和王晶在今年3月獲判所有罪名不成立，儘管高雲翔獲判無罪，但他演藝事業仍難翻身，就有網友發現高雲翔在網上賤賣名牌，高雲翔被問到能否算便宜時，他則回覆：「抱歉 價格不能了」。
網友日前在微博指出，他疑似遇到高雲翔販賣名牌二手商品，包括衣服、球鞋和耳機等，該網友指高雲翔客氣有禮、態度和善，回訊息會說「您好」、「抱歉久等了」，但不接受殺價，高雲翔被問到耳機是否算便宜，他則回覆：「抱歉 價格不能了」，最後耳機700元人民幣成交，商品還附一張寫著「感謝支持，雲翔」的簽名紙條。
37歲的高雲翔外型高大帥氣，出道多年的他演出多部戲劇，終於在2015年以《羋月傳》飾演深情的「義渠王」知名度大開，未料他2018年赴澳洲拍戲卻捲入性侵案，儘管獲判無罪，但高雲翔仍難撕出軌標籤，他不僅賠上演藝事業，連高雲翔與董璇的8年婚姻也走向終點。
(中時電子報)
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