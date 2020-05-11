台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）11日公告，4月份自結合併營收為新台幣6.44億元，較去年同期減少29.33％，累計1-4月自結合併營收29.1億元，較去年同期減少16.91％。

榮剛表示，新冠肺炎疫情持續影響世界各國經濟體系運作，部分歐美及印度客戶仍受限於封城進行庫存調整，影響到公司4月營收狀況。但隨著疫情趨緩，全球多國陸續鬆綁防疫封鎖措施，帶動石油需求增加，加上產油國已做出減產協議，油市供需失衡問題可望緩解，而近日波音CEO亦宣布737MAX客機有望於5月恢復生產，期望隨著疫情逐漸受到控制，後續市場需求可漸漸回穩。

雖然新冠肺炎疫情與各國封城導致的經濟停擺效應持續發生影響，但榮剛的能源產品線，受惠於發電機零組件進入汰舊換新維修期，仍維持相當的接單與獲利水準，另外公司長久以來針對工具鋼產品進行的成本優化改善也進入收成期。

榮剛表示，會繼續觀察疫情變化隨時調整腳步，且產品組合優化、庫存調整與成本金流管控等內部改善活動也會持續進行，在疫情尚未明朗的狀況下，對市場波動的抵禦會做到最好的準備。

(工商 )