蔡總統520就職演說，談兩岸將維持「堅持原則但不冒進」的概念及基調，工商團體負責人卻盼蔡總統不只是維持基調，更應積極的釋出善意，重建對話管道，化解兩岸日漸對立的情勢，才能有助於疫情結束後的經濟發展情勢。

疫情漸趨緩，面對後疫情時代，工商團體負責人都盼520後的新政局能夠並從產業對接角度思考，對兩岸關係釋出善意。工商協進會理事長林伯豐就指出，兩岸關係必須有所調整，改變目前愈趨對立的局面並朝向正向發展，才能有助於疫情結束後的經濟發展。

商總理事長賴正鎰也直言，兩岸關係不能只是維持現狀，也應像防疫一樣超前部署。因此他建議，在疫情逐漸趨緩下，先從過去經貿往來最密切，距離最近的大陸跟香港先談判溝通，開始慢慢恢復經貿往來與商務旅遊，尤其兩岸應先解禁，開放讓有決策的企業領導人可以恢復往來。

中小企業總會理事長李育家也說，疫情過後，當中小企業回復生機時，需要的是市場，因此也呼籲蔡總統在520就職演說中能先釋出善意，長遠而言，兩岸還是需要回復對話，而非對立，並且要改變目前兩岸對立的僵局，畢竟大陸的市場那麼大，從企業的角度，應該要思考如何攜手交流 ，而不是一直僵持不下。

(工商 )