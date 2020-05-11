香港特首林鄭月娥表示，粵港澳三地正進行磋商，促成三地同步放寬限制，允許符合特定跨境目的、通過新冠肺炎病毒測試的人士出入境時豁免強制檢疫，期望月內達成安排。

香港新冠病毒疫情漸趨緩和，截至週日為止已連續第21日未有本地感染個案。早前政府已放寬部分疫情防控措施例如部分營業處所可恢復營業、群組聚集（限聚令）定義由4人放寬至8人等。不過，有關口岸的管制措施則仍然維持。

林鄭月娥接受大公報專訪表示，粵港澳三地正在進行磋商，期望本月內能製定一套計劃，允許三地居民豁免檢疫往返三地。

她說，「我們正構想兩款限制，一個是要符合特定目的才可以豁免14日強制檢疫；一個是跨境人士要做過核酸檢測，證明自己沒感染，就像現在的跨境貨車司機一樣。」

至於跨境學童上學的問題，林鄭月娥指出，要待所有口岸相對正常運作才能處理，「學童分散在深圳不同地方，如果只是開深圳灣口岸，他們很難上學，要有全套考慮。」

林鄭月娥表示，自2月8日至今，衛生署向大陸抵港人士發出超過10萬張強制檢疫令，當中零確診；而自3月18日起，衛生署向外國地區抵港人士發出約七萬張強制檢疫令，當中逾400人確診，包括200多名英國返港留學生。

(工商 )