中職自8日起每場開放1000名觀眾進場，再度創下全球第一，不過採取最高規格防疫措施，球迷要全程戴口罩、禁止飲食，這讓不少球迷寧願待在家吹冷氣，從近2天假日比賽沒滿場就看的出來，為此中職會長吳志揚希望為球迷爭取，11日已向中央遞交計畫書，希望本周五就能解禁。

中職開放觀眾進場，除了基本的量體溫、酒精消毒之外，進場採實名制、梅花座，還要遞交「健康聲明書」，入場後更要全程戴口罩，不得隨意離開座位，這些球迷都能全力配合，唯獨「禁止飲食」讓不少球迷受不了。

中職8日開放觀眾首戰，新莊、台中洲際兩地球場都滿場，不過接下來進場人數遞減，洲際周日僅920人，新莊周末都沒滿場，僅958、927人，連球團都坦言禁止飲食的確影響球迷進場意願。

根據報導指出，中職會長吳志揚表示，今日計劃書中會爭取開放飲食，此外也希望開放更多人數、家庭或親友可以連號座，期盼最快能在周五就解禁。

(中時 )