蘇雲霖和蘇黃根葉夫婦在林口社宅類家庭用心照顧右耳失聰的蕾蕾 ，蕾蕾今年暑假過後 已可開始上小學。（許哲瑗攝）

樊宗興（右）和李苑詩（左2）夫妻在林口社宅合力照顧3位失依的孩子。（許哲瑗攝）

寄養家庭僧多粥少，新北市利用社宅開辦「類家庭」新型安置模式，目前分散三重、林口2處社宅，國際扶輪社3490地區台灣扶輪公益網捐贈家具、筆電、桌電等生活用品，市價約30萬元，提供11戶類家庭更完善的生活機能，今舉辦捐贈典禮，副市長謝政達受贈並宣布，「類家庭」將擴大規模，年底前於新店央北、永和2處社宅，再新增14戶。

新北市社會局表示，「類家庭」安置模式介於寄養家庭和安置機構之間，由基督教芥菜種會協助招募、訓練照顧者，完成後入住社宅，照顧被迫離開原生家庭的孩子；目前分散三重、林口2處社宅，共11戶、安置38名失親兒童。

6歲的蕾蕾（化名）右耳失聰，因罹患先天性疾病，1歲便住進醫院，進行骨髓移植等手術和治療，去年8月在社會局媒合下入住類家庭，卻因長期臥病醫院，不敢睡一般床，連走路都有困難，在蘇雲霖和蘇黃根葉夫婦悉心照顧下，為他加裝床邊護欄，熟悉睡眠模式，預計今年暑假過後便可就學。

另名3歲安安（化名）因受虐致左眼失明，總是斜著右眼看東西，剛入住類家庭時，吞嚥困難、語言發展遲緩，由於蘇爸的女兒是幼兒園英文老師，偶爾帶著安安到教室去玩，加上每周1次的到宅職能治療，現在安安不僅可以開口唱歌，說話也進步很多。

「彌補原生家庭缺乏的愛！」因宗教信仰加入照顧行列、高齡60歲的蘇爸和蘇媽表示，蕾蕾玩遊戲時，不管扮演任何角色，最終一定是受傷、打針、住進醫院，可見原生家庭創傷仍在，經過半年照顧，用最大的愛和包容照顧和引導，蕾蕾最初不會上廁所，看到自己的同齡孫女自行上廁所，蕾蕾也跟著一起學習成長。

謝政達表示，考量有些孩子不適合送往大型機構，新北市2017年啟動類家庭服務計畫，當時僅4戶、為全國首創，目前拓展到11戶，預計年底前再新增14戶，感謝民間企業資助物資，更要謝謝照顧者全心全意的付出，是類家庭孩子成功長大的關鍵因素。

新北市社會局兒少福利科長劉倩如表示，少子化衝擊下，需要安置兒童不減反增，每年約有800人；隨著社會脈絡轉變，近年願意從事寄養父母的人數年年遞減，2017年共234人，去年共213人、今年截至3月止共196人，減少快2成。

劉倩如分析，除了職業婦女比例增加，照顧孩子意願普遍不高外，過去安置兒童多僅是沒飯吃、沒人顧，現今受虐比例增加，領有身障手冊、發展遲緩的難置兒就佔了2成4，挑戰更高，也讓不少照顧者卻步。

(中時 )